Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 07:22

В ДНР три человека погибли в аварии с автобусом, идущим из Краснодара

В ДНР пассажирский автобус вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли

Перевернувшийся пассажирский автобус под Иловайском. Обложка © VK / Донецкая группа новостей | Донецк. ДНР

Перевернувшийся пассажирский автобус под Иловайском. Обложка © VK / Донецкая группа новостей | Донецк. ДНР

В ДНР в районе Иловайска водитель автобуса, шедшего по маршруту Донецк-Краснодар, не справился с управлением из-за непогоды и выехал на встречную полосу. В результате происшествия, по предварительным данным, погибло 3 человека. Об этом сообщает МВД РФ.

«Предварительно, 59-летний водитель автобуса не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

На данный момент подтверждена гибель 3 пассажиров, ещё 27 человек пострадало, среди них четверо несовершеннолетних.

Встречное ДТП с участием грузовика под Ижевском унесло жизни двух человек
Встречное ДТП с участием грузовика под Ижевском унесло жизни двух человек

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Пострадали 14 человек.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar