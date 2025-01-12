В ДНР три человека погибли в аварии с автобусом, идущим из Краснодара

В ДНР в районе Иловайска водитель автобуса, шедшего по маршруту Донецк-Краснодар, не справился с управлением из-за непогоды и выехал на встречную полосу. В результате происшествия, по предварительным данным, погибло 3 человека. Об этом сообщает МВД РФ.

«Предварительно, 59-летний водитель автобуса не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.