МИД РФ обратился к мировому сообществу с призывом после атаки ВСУ по Макеевке
Захарова: Россия призывает международные структуры осудить удар ВСУ по Макеевке
Россия призывает международные структуры осудить удар ВСУ по Макеевке в ДНР, молчание будет равносильно пособничеству преступлениям киевского режима. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после атаки украинской армии по густонаселённому центральному району города.
«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», — говорится в публикации.
Захарова от имени МИД РФ осудила террористические действия ВС Украины против гражданского населения Макеевки и подчеркнула, что за ними стоят западные кураторы Киева, которые подстрекают нынешнее украинское руководство к преступлениям против мирных жителей. По её словам, ответственность ложится не только на политиков и военнослужащих Незалежной, но и на лидеров стран Запада, которые продолжают накачивать ВСУ оружием.
Напомним, сегодня украинские войска ударили по густонаселённому центру Макеевки, где находятся магазины, автостанция и здание МФЦ. Серьёзно пострадал жилой многоэтажный дом, погибла девушка, известно о 10 раненых. Прилёт произошёл в разгар выходного дня, когда на улицах много людей.
Telegram / Мария Захарова