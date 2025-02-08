МИД РФ обратился к мировому сообществу с призывом после атаки ВСУ по Макеевке

Россия призывает международные структуры осудить удар ВСУ по Макеевке в ДНР, молчание будет равносильно пособничеству преступлениям киевского режима. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после атаки украинской армии по густонаселённому центральному району города.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», — говорится в публикации.

Захарова от имени МИД РФ осудила террористические действия ВС Украины против гражданского населения Макеевки и подчеркнула, что за ними стоят западные кураторы Киева, которые подстрекают нынешнее украинское руководство к преступлениям против мирных жителей. По её словам, ответственность ложится не только на политиков и военнослужащих Незалежной, но и на лидеров стран Запада, которые продолжают накачивать ВСУ оружием.