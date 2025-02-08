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Регион
8 февраля, 17:51

МИД РФ обратился к мировому сообществу с призывом после атаки ВСУ по Макеевке

Захарова: Россия призывает международные структуры осудить удар ВСУ по Макеевке

Россия призывает международные структуры осудить удар ВСУ по Макеевке в ДНР, молчание будет равносильно пособничеству преступлениям киевского режима. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после атаки украинской армии по густонаселённому центральному району города.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», — говорится в публикации.

Захарова от имени МИД РФ осудила террористические действия ВС Украины против гражданского населения Макеевки и подчеркнула, что за ними стоят западные кураторы Киева, которые подстрекают нынешнее украинское руководство к преступлениям против мирных жителей. По её словам, ответственность ложится не только на политиков и военнослужащих Незалежной, но и на лидеров стран Запада, которые продолжают накачивать ВСУ оружием.

Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке
Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке

Напомним, сегодня украинские войска ударили по густонаселённому центру Макеевки, где находятся магазины, автостанция и здание МФЦ. Серьёзно пострадал жилой многоэтажный дом, погибла девушка, известно о 10 раненых. Прилёт произошёл в разгар выходного дня, когда на улицах много людей.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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