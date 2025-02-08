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Регион
8 февраля, 15:44

Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке

Кимаковский: ВСУ могли использовать фугасные ракеты для удара по Макеевке

Характер разрушений в центральной части Макеевки указывает на то, что ВСУ нанесли по городу удар ракетами с фугасной боевой частью. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В настоящий момент известно об одном погибшем среди гражданских, уточнил Кимаковских в беседе с телеканалом «Звезда». Серьёзный урон получила жилая многоэтажка, в здании пожар и выбиты десятки окон, а припаркованные рядом автомобили загорелись. Медики помогают раненым и совершают обход квартир пострадавшего дома.

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Напомним, сегодня целью украинской атаки стал густонаселённый район Макеевки, где расположены магазины, автостанция и МФЦ. По информации главы республики Дениса Пушилина, погибла девушка, пострадали 10 человек. Для удара ВСУ выбрали разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно.

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Telegram / ЧП Донецк

Юрий Лысенко
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