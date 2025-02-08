Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке

Характер разрушений в центральной части Макеевки указывает на то, что ВСУ нанесли по городу удар ракетами с фугасной боевой частью. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В настоящий момент известно об одном погибшем среди гражданских, уточнил Кимаковских в беседе с телеканалом «Звезда». Серьёзный урон получила жилая многоэтажка, в здании пожар и выбиты десятки окон, а припаркованные рядом автомобили загорелись. Медики помогают раненым и совершают обход квартир пострадавшего дома.