Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке
Кимаковский: ВСУ могли использовать фугасные ракеты для удара по Макеевке
Характер разрушений в центральной части Макеевки указывает на то, что ВСУ нанесли по городу удар ракетами с фугасной боевой частью. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В настоящий момент известно об одном погибшем среди гражданских, уточнил Кимаковских в беседе с телеканалом «Звезда». Серьёзный урон получила жилая многоэтажка, в здании пожар и выбиты десятки окон, а припаркованные рядом автомобили загорелись. Медики помогают раненым и совершают обход квартир пострадавшего дома.
Напомним, сегодня целью украинской атаки стал густонаселённый район Макеевки, где расположены магазины, автостанция и МФЦ. По информации главы республики Дениса Пушилина, погибла девушка, пострадали 10 человек. Для удара ВСУ выбрали разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно.
Telegram / ЧП Донецк