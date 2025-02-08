Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что украинские вооружённые силы вряд ли предпримут новую крупномасштабную атаку на российские территории. Он отметил, что шансы на наступление в Белгородской области минимальны, и предположил, что ВСУ могут прибегнуть к скрытным методам, таким как отравление колодцев. По его словам, собрать значительные силы так, чтобы избежать обнаружения российскими военными и предотвратить возможный ответный удар, для украинских войск стало практически невозможно.