«Будут травить колодцы»: Эксперт Дандыкин оценил возможности ВСУ в Белгородской области
Эксперт Дандыкин: ВСУ не станут наступать, но будут действовать исподтишка
Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что украинские вооружённые силы вряд ли предпримут новую крупномасштабную атаку на российские территории. Он отметил, что шансы на наступление в Белгородской области минимальны, и предположил, что ВСУ могут прибегнуть к скрытным методам, таким как отравление колодцев. По его словам, собрать значительные силы так, чтобы избежать обнаружения российскими военными и предотвратить возможный ответный удар, для украинских войск стало практически невозможно.
«Вести обстрелы, устраивать налёты беспилотников, травить колодцы. Это они могут. Но организовать что-то грандиозное — уже нет», — сказал Дандыкин в интервью сайту MK.Ru.
6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой разразился в окрестностях села Уланок, где российские вооруженные силы встретили украинские войска на расстоянии примерно 600 метров. Новая атака была полностью отбита российскими военными.
Пресс-служба Зеленского