Число погибших в результате обстрела ВСУ центра Макеевки в ДНР выросло до двух человек
Mash на Донбассе: Скончалась одна из пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке ДНР
Умерла одна из пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным телеграм-канала Mash на Донбассе, за жизнь дочери погибшей продолжают бороться врачи.
Погибшая Марина с дочкой. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
В результате атаки осколок попал Марине в лопатку. У её дочери травмы головы, и сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии. В школе, где учится пострадавшая, организован сбор помощи.
Напомним, что ВСУ атаковали район Макеевки 8 февраля. По данным СК РФ, украинская армия нанесла удар по жилому кварталу, где расположены магазины, автостанция и МФЦ и нет ни военной техники, ни оружия. В результате обстрела погибла одна девушка, теперь число выросло до двух человек. Пострадали ещё 10 жителей, в том числе ребёнок. Удар по городу нанесён ракетами с фугасной боевой частью.
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