Число погибших в результате обстрела ВСУ центра Макеевки в ДНР выросло до двух человек

Умерла одна из пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным телеграм-канала Mash на Донбассе, за жизнь дочери погибшей продолжают бороться врачи.

В результате атаки осколок попал Марине в лопатку. У её дочери травмы головы, и сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии. В школе, где учится пострадавшая, организован сбор помощи.