СК: ВСУ обстреляли жилой квартал в Макеевке в ДНР, где не было военной техники
Украинская армия нанесла удар по жилому кварталу в Макеевке в ДНР, хотя там не было ни военной техники, ни оружия. Об этом ТАСС сообщили в военном следственном управлении СК России по объединённой группировке войск (сил).
«В ходе осмотра установлено, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, легковые автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление и разрушен фасад. Противник вёл огонь по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ВСУ обстреляли густонаселённый район Макеевки, где расположены магазины, автостанция и МФЦ. По последней информации, погибла девушка, пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Как установило следствие, удар по городу нанесён ракетами с фугасной боевой частью.
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