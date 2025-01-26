«Абсурд»: Военный аналитик сравнил атаки украинских дронов и ракетные удары РФ
Аналитик Меркурис: Ударами дронов Украина не компенсирует проигрыш на фронте
Британский военный аналитик Александр Меркурис сравнил атаки украинских дронов и ракетные удары Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По его мнению, ущерб от атак беспилотников ВСУ никак не сравним с ущербом от ракетных ударов.
«Украинцы <…> пытаются сказать всем: «Совершаем удары беспилотниками по территории России, и это как-то компенсирует то, что на самом деле происходит на линии фронта». Это абсурд», — выразил своё мнение эксперт в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, Киев несёт ужасные потери, но продолжает отрицать это и пускать пыль в глаза. Тем временем удары БПЛА наносят минимальный ущерб и «почти не затрагивают российское общество».
Он также отметил, что украинцы проводят некую ложную параллель. ВСУ любят сравнивать воздушное наступление, которое Украина ведёт против России, с наземным наступлением, которое Москва ведёт против Киева.
Ранее Армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ в 153 районах. За прошедшие сутки наши бойцы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производственным цехам, складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах.
Midjourney / Life.ru