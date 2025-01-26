Британский военный аналитик Александр Меркурис сравнил атаки украинских дронов и ракетные удары Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По его мнению, ущерб от атак беспилотников ВСУ никак не сравним с ущербом от ракетных ударов.

«Украинцы <…> пытаются сказать всем: «Совершаем удары беспилотниками по территории России, и это как-то компенсирует то, что на самом деле происходит на линии фронта». Это абсурд», — выразил своё мнение эксперт в эфире YouTube-канала Duran.

По словам Меркуриса, Киев несёт ужасные потери, но продолжает отрицать это и пускать пыль в глаза. Тем временем удары БПЛА наносят минимальный ущерб и «почти не затрагивают российское общество».

Он также отметил, что украинцы проводят некую ложную параллель. ВСУ любят сравнивать воздушное наступление, которое Украина ведёт против России, с наземным наступлением, которое Москва ведёт против Киева.