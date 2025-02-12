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12 февраля, 14:24

«Надо быть реалистами»: Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности ВСУ остановить ВС РФ

Экс-глава МИД Украины Кулеба: ВСУ неспособны остановить продвижение ВС РФ

Украинцам нужно быть реалистами и принять то факт, что ВСУ не способны полностью остановить продвижение российских войск. Таким мнением поделился бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам надо быть реалистами. Не пессимистами, а реалистами, я хочу подчеркнуть, не нужно отчаиваться. Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины», — подчеркнул экс-министр в интервью изданию Deutsche Welle*.

Кулеба отметил, что ВСУ способны лишь «максимально замедлить» продвижение ВС РФ. Кроме того, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на увеличение военной помощи от Запада, ни на собственные производственные мощности в достижении паритета с Москвой.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские войска продвигаются практически по всей линии фронта в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, подразделения ВС РФ занимают населённые пункты согласно намеченному плану.

*Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Дарья Нарыкова
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