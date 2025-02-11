Российские войска продвигаются почти по всей линии фронта в ДНР
Пушилин: ВС России продвигаются практически по всей линии фронта в ДНР
Российские войска ведут успешное продвижение по всей линии фронта в ДНР. Подразделения занимают населённые пункты согласно намеченному плану. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новосёлки. При этом противник пытался контратаковать у Красноармейска (украинское название — Покровск).
«Часов Яр: там тоже есть определённого рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — уточнил Пушилин, добавив, что сейчас войска пытаются дальше отодвинуть линию фронта, начать разминирование и эвакуацию.
Отвечая на вопрос о ситуации в освобождённых Дзержинске (украинское название — Торецк) и Дружбе, глава ДНР пояснил, что разминирование и безопасная эвакуация жителей начнётся после того, линия фронта будет отодвинута.
Ранее стало известно, что российские войска освободили город Дзержинск в ДНР. Отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Контроль над населённым пунктом дал российским войскам стратегическое преимущество и положил конец регулярным обстрелам Горловки.
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