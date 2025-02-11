Российские войска продвигаются почти по всей линии фронта в ДНР

Российские войска ведут успешное продвижение по всей линии фронта в ДНР. Подразделения занимают населённые пункты согласно намеченному плану. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новосёлки. При этом противник пытался контратаковать у Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Часов Яр: там тоже есть определённого рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — уточнил Пушилин, добавив, что сейчас войска пытаются дальше отодвинуть линию фронта, начать разминирование и эвакуацию.