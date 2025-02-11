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Регион
11 февраля, 05:06
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Дроны ВС РФ сорвали коварные планы ВСУ на Белгородчину, разбив секретный хаб с техникой

SHOT: ВС РФ сорвали подготовку наступления ВСУ на Белгородскую область

Российские военные предотвратили подготовку крупного наступления ВСУ на Белгородскую область, уничтожив значительный секретный хаб с техникой, расположенный в 10 километрах от границы с Россией.

Российские военные предотвратили подготовку крупного наступления ВСУ, уничтожив секретный хаб. Видео © Telegram / SHOT

Согласно данным SHOT, воздушная разведка Российской армии обнаружила передвижение большой колонны в сторону Белгородской области. Вечером более десяти единиц техники ВСУ были замаскированы в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. Среди скрытой техники находились три польских БМП «Росомак» и две единицы «Козак».

Оператор FPV-дрона, используя оптоволоконную связь, провёл точную работу и уничтожил технику ВСУ, тем самым сорвав возможную попытку прорыва государственной границы колонной ВСУ в Белгородчине.

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Ранее стало известно, что Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР. Отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Контроль над населённым пунктом дал российским войскам стратегическое преимущество и положил конец регулярным обстрелам Горловки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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