Российские военные предотвратили подготовку крупного наступления ВСУ на Белгородскую область, уничтожив значительный секретный хаб с техникой, расположенный в 10 километрах от границы с Россией.

Согласно данным SHOT, воздушная разведка Российской армии обнаружила передвижение большой колонны в сторону Белгородской области. Вечером более десяти единиц техники ВСУ были замаскированы в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. Среди скрытой техники находились три польских БМП «Росомак» и две единицы «Козак».