Дроны ВС РФ сорвали коварные планы ВСУ на Белгородчину, разбив секретный хаб с техникой
SHOT: ВС РФ сорвали подготовку наступления ВСУ на Белгородскую область
Российские военные предотвратили подготовку крупного наступления ВСУ на Белгородскую область, уничтожив значительный секретный хаб с техникой, расположенный в 10 километрах от границы с Россией.
Российские военные предотвратили подготовку крупного наступления ВСУ, уничтожив секретный хаб. Видео © Telegram / SHOT
Согласно данным SHOT, воздушная разведка Российской армии обнаружила передвижение большой колонны в сторону Белгородской области. Вечером более десяти единиц техники ВСУ были замаскированы в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. Среди скрытой техники находились три польских БМП «Росомак» и две единицы «Козак».
Оператор FPV-дрона, используя оптоволоконную связь, провёл точную работу и уничтожил технику ВСУ, тем самым сорвав возможную попытку прорыва государственной границы колонной ВСУ в Белгородчине.
Ранее стало известно, что Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР. Отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Контроль над населённым пунктом дал российским войскам стратегическое преимущество и положил конец регулярным обстрелам Горловки.
Telegram / SHOT