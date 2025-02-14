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Регион
14 февраля, 04:33

МО РФ: Силы ПВО сбили полсотни дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

В ночь с 13 на 14 февраля системы противовоздушной обороны России ликвидировали 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

По подсчётам ведомства, 41 дрон был уничтожен в воздушном пространстве Белгородчины. Ещё пять дронов перехвачены над Воронежской областью, а оставшиеся четыре — над Ростовской.

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ПВО за полчаса сбила семь дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем

Ранее в МО РФ сообщили о нанесении массированного удара по аэродромам, портам и цехам по производству дронов ВСУ. В атаке участвовала авиация, беспилотники, ракеты и даже артиллерия.

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Тимур Хингеев
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