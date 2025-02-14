МО РФ: Силы ПВО сбили полсотни дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

В ночь с 13 на 14 февраля системы противовоздушной обороны России ликвидировали 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

По подсчётам ведомства, 41 дрон был уничтожен в воздушном пространстве Белгородчины. Ещё пять дронов перехвачены над Воронежской областью, а оставшиеся четыре — над Ростовской.