МО РФ: Силы ПВО сбили полсотни дронов ВСУ над тремя регионами за ночь
В ночь с 13 на 14 февраля системы противовоздушной обороны России ликвидировали 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.
По подсчётам ведомства, 41 дрон был уничтожен в воздушном пространстве Белгородчины. Ещё пять дронов перехвачены над Воронежской областью, а оставшиеся четыре — над Ростовской.
Ранее в МО РФ сообщили о нанесении массированного удара по аэродромам, портам и цехам по производству дронов ВСУ. В атаке участвовала авиация, беспилотники, ракеты и даже артиллерия.
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