ВС РФ за сутки поразили аэродромы, порты и цеха производства беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские войска на СВО нанесли удары по объект военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, производствам беспилотников, местам хранения ГСМ ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ударах задействовали авиацию, боевые дроны, ракеты и артиллерийские подразделения.