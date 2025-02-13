ВС РФ за сутки поразили аэродромы, порты и цеха производства беспилотников ВСУ
За прошедшие сутки российские войска на СВО нанесли удары по объект военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, производствам беспилотников, местам хранения ГСМ ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ударах задействовали авиацию, боевые дроны, ракеты и артиллерийские подразделения.
Тем временем группы бойцов ВСУ бросают позиции и спасаются бегством в районе Белогоровки ЛНР из-за активного наступления ВС РФ. Войска киевского режима столкнулись с дефицитом боеприпасов. Также там подразделения страдают от нехватки рук.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin