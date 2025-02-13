Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 09:49

ВС РФ за сутки поразили аэродромы, порты и цеха производства беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские войска на СВО нанесли удары по объект военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, производствам беспилотников, местам хранения ГСМ ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ударах задействовали авиацию, боевые дроны, ракеты и артиллерийские подразделения.

Хакеры помогли ВС РФ уничтожить одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве
Хакеры помогли ВС РФ уничтожить одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве

Тем временем группы бойцов ВСУ бросают позиции и спасаются бегством в районе Белогоровки ЛНР из-за активного наступления ВС РФ. Войска киевского режима столкнулись с дефицитом боеприпасов. Также там подразделения страдают от нехватки рук.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar