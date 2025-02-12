Хакеры помогли ВС РФ уничтожить одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве
Mash: ВС РФ уничтожили производство FPV-дронов ВСУ в Киеве по наводке хакеров
ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов для ВСУ в Киеве, получив информацию от российских хакеров из Службы специальных сетевых операций. Хакеры взломали личные компьютеры руководителей компании и передали координаты для удара «Искандером», сообщает Mash.
Координаты засекреченного предприятия. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, ранним утром 12 февраля было проведено массированное ракетное нападение, в результате которого было разрушено секретное производственное предприятие компании «Стрим техно», отвечающей за массовую сборку и поставку лёгких беспилотников для ВСУ.
ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве. Фото © Telegram / Mash
До этого хакеры из Службы специальных сетевых операций (СССО) смогли рассекретить геолокацию офиса, взломав компьютеры сотрудников. В результате этого были получены личные данные сборщиков, информация о масштабах производства, видео с корпоративов, фотографии пусконаладочного цеха, конвейера и цеха отладки FPV, а также точный адрес и координаты предприятия.
Ранее хакеры взломали украинский телеканал и показали сюжет о золотой молодёжи. В транслируемом сюжете женщина осуждает «элитных детишек», которые отдыхают в Лондоне и Куршевеле, развлекаются в киевских ночных клубах и ездят на дорогих автомобилях по Европе, притворяясь беженцами. Героиня ролика спрашивала, справедливо ли, что одни получают похоронки, а другие веселятся.
Midjourney / Life.ru