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12 февраля, 16:13

Хакеры помогли ВС РФ уничтожить одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве

Mash: ВС РФ уничтожили производство FPV-дронов ВСУ в Киеве по наводке хакеров

ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов для ВСУ в Киеве, получив информацию от российских хакеров из Службы специальных сетевых операций. Хакеры взломали личные компьютеры руководителей компании и передали координаты для удара «Искандером», сообщает Mash.

Координаты засекреченного предприятия. Фото © Telegram / Mash

Координаты засекреченного предприятия. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, ранним утром 12 февраля было проведено массированное ракетное нападение, в результате которого было разрушено секретное производственное предприятие компании «Стрим техно», отвечающей за массовую сборку и поставку лёгких беспилотников для ВСУ.

ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве. Фото © Telegram / Mash

ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов в Киеве. Фото © Telegram / Mash

До этого хакеры из Службы специальных сетевых операций (СССО) смогли рассекретить геолокацию офиса, взломав компьютеры сотрудников. В результате этого были получены личные данные сборщиков, информация о масштабах производства, видео с корпоративов, фотографии пусконаладочного цеха, конвейера и цеха отладки FPV, а также точный адрес и координаты предприятия.

Украинские хакеры похитили секретные документы ВСУ по защите бронемашин
Украинские хакеры похитили секретные документы ВСУ по защите бронемашин

Ранее хакеры взломали украинский телеканал и показали сюжет о золотой молодёжи. В транслируемом сюжете женщина осуждает «элитных детишек», которые отдыхают в Лондоне и Куршевеле, развлекаются в киевских ночных клубах и ездят на дорогих автомобилях по Европе, притворяясь беженцами. Героиня ролика спрашивала, справедливо ли, что одни получают похоронки, а другие веселятся.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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