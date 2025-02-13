ПВО за полчаса сбила семь дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем

Российские силы противовоздушной обороны за полчаса сбили семь украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 19:00 до 19:30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении ведомства.