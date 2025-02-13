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Регион
13 февраля, 17:49

ПВО за полчаса сбила семь дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем

МО РФ: Средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над Чёрным морем и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны за полчаса сбили семь украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 19:00 до 19:30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи. Предварительно, сбили два беспилотника: один в акватории Чёрного моря, а другой — в воздухе над городом. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона
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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Демьянова
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