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Регион
13 февраля, 04:35

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона

Российские системы ПВО в ночь на 13 февраля успешно нейтрализовали 83 украинских беспилотника, нарушивших воздушное пространство РФ. Перехватить БПЛА удалось над девятью областями, сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество дронов удалось уничтожить в Брянской области, где зенитчики поразили 37 летательных аппаратов. В Курской и Липецкой областях были перехвачены по 12 беспилотников, а в Тверской области — девять. По три дрона ликвидировали в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях. Последний аппарат рухнул в Ростовской области.

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Ранее липецкие власти сообщали об одной пострадавшей в результате массированного налёта. Ей оказалась сотрудница местной станции аэрации. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Тимур Хингеев
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