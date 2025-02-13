Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона
Российские системы ПВО в ночь на 13 февраля успешно нейтрализовали 83 украинских беспилотника, нарушивших воздушное пространство РФ. Перехватить БПЛА удалось над девятью областями, сообщили в Минобороны.
Наибольшее количество дронов удалось уничтожить в Брянской области, где зенитчики поразили 37 летательных аппаратов. В Курской и Липецкой областях были перехвачены по 12 беспилотников, а в Тверской области — девять. По три дрона ликвидировали в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях. Последний аппарат рухнул в Ростовской области.
Ранее липецкие власти сообщали об одной пострадавшей в результате массированного налёта. Ей оказалась сотрудница местной станции аэрации. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.
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