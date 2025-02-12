Колонна МАГАТЭ попала под миномётный обстрел ВСУ в Запорожской области

ВСУ сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и миномётному обстрелу. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, российская сторона полностью обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности. Сначала процесс шёл штатно.

«Однако затем движение представителей Агентства было неожиданно заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ожидали экспертов Секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты Агентства так и не появились», — рассказала она.

Колонне с представителями МАГАТЭ и российскими военными, которые встречали экспертов, пришлось развернуться. На обратном пути они попали под миномётный обстрел и удары БПЛА. Также киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи дронов.

«Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров», — подчеркнула Захарова.