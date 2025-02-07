В «Росатоме» рассказали об итогах переговоров Лихачёва и главы МАГАТЭ в Москве

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели откровенный и конструктивный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено вопросам безопасности Запорожской АЭС и других атомных станций России. Об итогах встречи сообщает пресс-служба «Росатома».

«Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ», — говорится в сообщении госкорпорации.

Гросси также поделился подходом Секретариата МАГАТЭ к организации работы на ЗАЭС и рассказал о своей недавней поездке на Украину. Кроме того, одним из ключевых моментов обсуждения стали вопросы регулярной ротации экспертов международного агентства на ЗАЭС.