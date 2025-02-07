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Регион
7 февраля, 10:00

В «Росатоме» рассказали об итогах переговоров Лихачёва и главы МАГАТЭ в Москве

Лихачёв и гендиректор МАГАТЭ Гросси в Москве обсудили безопасность ЗАЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели откровенный и конструктивный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено вопросам безопасности Запорожской АЭС и других атомных станций России. Об итогах встречи сообщает пресс-служба «Росатома».

«Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ», — говорится в сообщении госкорпорации.

Гросси также поделился подходом Секретариата МАГАТЭ к организации работы на ЗАЭС и рассказал о своей недавней поездке на Украину. Кроме того, одним из ключевых моментов обсуждения стали вопросы регулярной ротации экспертов международного агентства на ЗАЭС.

Как ранее сообщалось, переговоры Лихачёва и Гросси прошли в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве. По итогам встречи планируется совместный пресс-подход. До этого гендиректор МАГАТЭ провёл переговоры в Киеве, обсуждая вопросы ядерной безопасности.

В МИД РФ прокомментировали отмену ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС
В МИД РФ прокомментировали отмену ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС
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Пресс-служба «Росатома»

Наталья Демьянова
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