В Москве проходит встреча главы «Росатома» и гендиректора МАГАТЭ

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали свою встречу в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

В Москве проходит встреча главы «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Переговоры проходят в павильоне «Атом» на ВДНХ, и по итогам встречи планируется совместный пресс-подход.

Ранее Гросси провёл переговоры в Киеве, обсуждая вопросы ядерной безопасности. Эта поездка стала уже 11-й для него в Украину с момента начала конфликта в 2022 году.