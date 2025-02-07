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Регион
7 февраля, 08:40

В Москве проходит встреча главы «Росатома» и гендиректора МАГАТЭ

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали свою встречу в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

В Москве проходит встреча главы «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Переговоры проходят в павильоне «Атом» на ВДНХ, и по итогам встречи планируется совместный пресс-подход.

Ранее Гросси провёл переговоры в Киеве, обсуждая вопросы ядерной безопасности. Эта поездка стала уже 11-й для него в Украину с момента начала конфликта в 2022 году.

В МИД РФ прокомментировали отмену ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС
В МИД РФ прокомментировали отмену ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее МАГАТЭ анонсировало ротацию экспертов на ЗАЭС. Она должна была пройти для предотвращения ядерной аварии во время военного конфликта. Организация уверяет, что сотрудники станции жалуются на звуки взрывов, в том числе рядом со станцией.

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Telegram / Zvezdanews

Оксана Попова
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