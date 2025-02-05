В МИД РФ прокомментировали отмену ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

В среду, 5 февраля, должна была состояться ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, однако этого не произошло. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что новая схема ротации экспертов агентства представляла недопустимо высокие риски. Российская сторона проинформировала о готовности работать по отлаженному формату ротации.

«РФ заблаговременно предоставила гарантии безопасности специалистам агентства и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы ротации. Однако менее чем за двое суток до её начала Секретариат МАГАТЭ предложил изменить ранее согласованный и неоднократно опробованный порядок пересечения линии боевого соприкосновения», — сообщила Захарова.

Высокие риски были как для представителей агентства, так и для российских военнослужащих. Ранее имели место провокации со стороны Украины в ходе смен персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Утром 5 февраля представители МАГАТЭ уведомили российских уполномоченных лиц об отмене ротации. Захарова уверила, что РФ, в свою очередь, продолжит работать с руководством агентства для того, чтобы обеспечить безопасное и надёжное пребывание и работу представителей МАГАТЭ на станции.