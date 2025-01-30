МАГАТЭ анонсировало ротацию экспертов на ЗАЭС на следующей неделе
На следующей неделе пройдёт ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для предотвращения ядерной аварии во время военного конфликта. Организация уверяет, что сотрудники станции жалуются на звуки взрывов, в том числе рядом со станцией.
«Команда [инспекторов] на ЗАЭС будет меняться на следующей неделе», — приводит слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресс-служба организации.
Также в МАГАТЭ анонсировали поездку Гросси в Киев на следующей неделе. В украинской столице у него запланированы встречи, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ «по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта».
Ранее МАГАТЭ же заявляла о нестабильной ситуации в районе Запорожской АЭС, в том числе в непосредственной близости от неё.