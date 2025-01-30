Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 18:02

МАГАТЭ анонсировало ротацию экспертов на ЗАЭС на следующей неделе

На следующей неделе пройдёт ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для предотвращения ядерной аварии во время военного конфликта. Организация уверяет, что сотрудники станции жалуются на звуки взрывов, в том числе рядом со станцией.

«Команда [инспекторов] на ЗАЭС будет меняться на следующей неделе», — приводит слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресс-служба организации.

Также в МАГАТЭ анонсировали поездку Гросси в Киев на следующей неделе. В украинской столице у него запланированы встречи, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ «по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта».

Ранее МАГАТЭ же заявляла о нестабильной ситуации в районе Запорожской АЭС, в том числе в непосредственной близости от неё.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС
Обложка ©

Wikipedia

Полина Никифорова
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar