ВСУ обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС
Вице-губернатор Тицкий: ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
Украинские войска произвели очередную атаку на прибрежную линию города Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.
«Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов», — написал он в телеграм-канале.
По данным Тицкого, жертв и пострадавших не зафиксировано. Также сообщается об отсутствии возгораний.
На днях сообщалось, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе четыре раза за день пытались атаковать Энергодар. К счастью, жертв удалось избежать.
Пресс-служба ЗАЭС