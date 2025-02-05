ВСУ обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС

Украинские войска произвели очередную атаку на прибрежную линию города Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.

«Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов», — написал он в телеграм-канале.

По данным Тицкого, жертв и пострадавших не зафиксировано. Также сообщается об отсутствии возгораний.