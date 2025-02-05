Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 18:29

ВСУ обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС

Вице-губернатор Тицкий: ВСУ атаковали береговую линию Энергодара

Украинские войска произвели очередную атаку на прибрежную линию города Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.

«Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов», — написал он в телеграм-канале.

По данным Тицкого, жертв и пострадавших не зафиксировано. Также сообщается об отсутствии возгораний.

На днях сообщалось, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе четыре раза за день пытались атаковать Энергодар. К счастью, жертв удалось избежать.

Стало известно о скором визите главы МАГАТЭ в Москву
Стало известно о скором визите главы МАГАТЭ в Москву
Обложка ©

Пресс-служба ЗАЭС

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar