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2 февраля, 11:58

БПЛА ВСУ 4 раза за день попытались атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС

Украинские войска с помощью дронов-камикадзе четыре раза за день пытались атаковать город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы населённого пункта Максим Пухов. К счастью, жертв удалось избежать.

«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — написал Пухов у себя в телеграм-канале.

По информации Пухова, на протяжении недели город активно атакуется Вооружёнными силами Украины. Он подчеркнул, что эти действия имеют террористический характер и направлены исключительно на то, чтобы создать максимально сложные условия для местных жителей. При этом Пухова добавил, что ситуация в городе контролируется, все службы функционируют, и отопительный сезон проходит без проблем.

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Напомним, 30 января ВСУ также пытались атаковать Энергодар. Пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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