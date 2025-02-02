БПЛА ВСУ 4 раза за день попытались атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС

Украинские войска с помощью дронов-камикадзе четыре раза за день пытались атаковать город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы населённого пункта Максим Пухов. К счастью, жертв удалось избежать.

«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — написал Пухов у себя в телеграм-канале.

По информации Пухова, на протяжении недели город активно атакуется Вооружёнными силами Украины. Он подчеркнул, что эти действия имеют террористический характер и направлены исключительно на то, чтобы создать максимально сложные условия для местных жителей. При этом Пухова добавил, что ситуация в городе контролируется, все службы функционируют, и отопительный сезон проходит без проблем.