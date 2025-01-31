Стало известно о скором визите главы МАГАТЭ в Москву
Постпред РФ в Вене Ульянов: Глава МАГАТЭ Гросси в начале февраля приедет в Москву
Рафаэль Гросси. Обложка © TACC / AP / Vahid Salemi
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками, отправится в Москву в начале февраля для проведения консультаций с российской делегацией, которую возглавляет гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, основное внимание будет уделено вопросам, касающимся ситуации на и вокруг Запорожской АЭС.
«В скором времени Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесёт визит в Москву», — приводит РИА «Новости» слова постпреда.
Он не уточнил точную дату визита, отметив, что соответствующее объявление сделает либо Лихачёв, либо сам Гросси. Ульянов добавил, что в состав российской делегации, помимо руководства «Росатома», традиционно входят представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Ранее в МАГАТЭ анонсировали поездку Гросси в Киев на следующей неделе. В украинской столице у него запланированы встречи, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия агентства «по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта».