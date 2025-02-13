Сотрудница станции аэрации пострадала в результате налёта дронов ВСУ на Липецк

Обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на территории Липецкой станции аэрации, ранив одну из сотрудниц. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, добавив, что работа предприятия не нарушена.