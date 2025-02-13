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Регион
13 февраля, 02:41

Сотрудница станции аэрации пострадала в результате налёта дронов ВСУ на Липецк

Обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на территории Липецкой станции аэрации, ранив одну из сотрудниц. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, добавив, что работа предприятия не нарушена.

«На данный момент зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет», — добавил чиновник.

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Липецкая область оказалась под ударом украинских дронов в ночь на 13 февраля. В результате атаки некоторые районы столицы региона оказались временно обесточены. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Тимур Хингеев
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