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Регион
12 февраля, 23:03

Взрывы прогремели в белорусском Гомеле, очевидцы сообщают о вспышках в небе

SHOT: Взрывы раздались в белорусском Гомеле

Жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. По данным SHOT, их причиной могла стать работа сил ПВО.

Первый взрыв раздался около 0:30 и был слышен в разных районах Гомельского района, особенно в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы произошедшее пока не прокомментировали.

Вспышки в небе над Гомелем. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что схожий инцидент произошёл в Гомеле 5 сентября 2024 года. Тогда украинский дрон нарушил воздушное пространство Белоруссии и был уничтожен зенитным огнём.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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