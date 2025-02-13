Взрывы прогремели в белорусском Гомеле, очевидцы сообщают о вспышках в небе

Жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. По данным SHOT , их причиной могла стать работа сил ПВО.

Первый взрыв раздался около 0:30 и был слышен в разных районах Гомельского района, особенно в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы произошедшее пока не прокомментировали.