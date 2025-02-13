Взрывы прогремели в белорусском Гомеле, очевидцы сообщают о вспышках в небе
SHOT: Взрывы раздались в белорусском Гомеле
Жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. По данным SHOT, их причиной могла стать работа сил ПВО.
Первый взрыв раздался около 0:30 и был слышен в разных районах Гомельского района, особенно в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы произошедшее пока не прокомментировали.
Вспышки в небе над Гомелем. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что схожий инцидент произошёл в Гомеле 5 сентября 2024 года. Тогда украинский дрон нарушил воздушное пространство Белоруссии и был уничтожен зенитным огнём.
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Telegram / SHOT