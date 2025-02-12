Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым роем беспилотников
Украинские боевики пытались нанести удар по Крыму с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Силами ПВО воздушные цели были уничтожены над территорией республики.
«В период с 19:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в МО.
Также 12 февраля ВС Украины нанесли удар по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Дроны упали всего в 300 метрах от реактора электростанции.
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