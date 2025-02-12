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Регион
12 февраля, 19:35

Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым роем беспилотников

Украинские боевики пытались нанести удар по Крыму с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Силами ПВО воздушные цели были уничтожены над территорией республики.

«В период с 19:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в МО.

МО: Три украинских дрона удалось сбить ночью над Белгородской областью
МО: Три украинских дрона удалось сбить ночью над Белгородской областью

Также 12 февраля ВС Украины нанесли удар по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Дроны упали всего в 300 метрах от реактора электростанции.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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