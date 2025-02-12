Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым роем беспилотников

Украинские боевики пытались нанести удар по Крыму с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Силами ПВО воздушные цели были уничтожены над территорией республики.

«В период с 19:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в МО.