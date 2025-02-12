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Регион
12 февраля, 04:49

МО: Три украинских дрона удалось сбить ночью над Белгородской областью

Российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников на приграничный регион РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Прошлой ночью дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее российские военные также пресекли попытку подготовки наступления украинских сил на Белгородскую область. ВС РФ уничтожили важный хаб с техникой противника, расположенный всего в десяти километрах от границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Антон Голыбин
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