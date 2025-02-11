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Регион
11 февраля, 17:00

Четыре украинских БПЛА сбиты за час над двумя российскими регионами

МО РФ: Силы ПВО сбили три БПЛА в Белгородской области и один в Курской области

Силы противовоздушной обороны за час сбили три беспилотника в Белгородской области и один в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 16:40 до 17:45 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА: три — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

А ранее сообщалось, что сапёры МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области. Всего с августа прошлого года специалисты за почти 300 выездов уничтожили около двух тысяч взрывоопасных предметов.

Силы ПВО России уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Наталья Демьянова
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