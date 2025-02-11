Четыре украинских БПЛА сбиты за час над двумя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны за час сбили три беспилотника в Белгородской области и один в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 16:40 до 17:45 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА: три — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.