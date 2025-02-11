Французскую крылатую ракету обезвредили в Курской области

Сапёры МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сапёры МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области. Видео © VK / МЧС России

«Перед проведением работ по обезвреживанию и уничтожению сапёры предварительно провели разведку местности с помощью беспилотников на наличие посторонних лиц на опасном участке проведения работ. После чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве дополнили, что всего с августа прошлого года специалисты за почти 300 выездов уничтожили около двух тысяч взрывоопасных предметов. В состав сводного отряда также входит врач. Медик выезжает с сапёрами на места и имеет при себе необходимые средства для оказания первой помощи в случае необходимости.