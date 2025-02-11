Силы ПВО России уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Больше всего дронов (18) — сбито над Саратовской областью. Ещё 13 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской и один — над Белгородской областью.
А в ночь на 10 февраля силы ПВО уничтожили и перехватили 15 украинских БПЛА. Большинство из них было сбито над Краснодарским краем.
Обложка ©
Telegram / Минобороны России