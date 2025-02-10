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Регион
10 февраля, 04:43

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, семь дронов были сбиты над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, два — над Ростовской областью, а также по одному — над Белгородской, Курской областями и Республикой Крым.

Российская ПВО за сутки сбила 90 украинских БПЛА и одну ракету HIMARS в зоне СВО
Российская ПВО за сутки сбила 90 украинских БПЛА и одну ракету HIMARS в зоне СВО

А в ночь на 9 февраля силы ПВО России перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА. Большинство из них (18) были сбиты над Курской областью.

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Артём Гапоненко
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