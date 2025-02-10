Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, семь дронов были сбиты над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, два — над Ростовской областью, а также по одному — над Белгородской, Курской областями и Республикой Крым.