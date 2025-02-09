Российская ПВО за сутки сбила 90 украинских БПЛА и одну ракету HIMARS в зоне СВО
Российская система ПВО за сутки перехватила 90 беспилотников противника и одну ракеты РСЗО HIMARS ВСУ. Об этом в ежедневной сводке рассказали в Министерстве обороны страны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 БПЛА самолётного типа», — сказали в ведомстве.
Всего с начала специальной операции было уничтожено: 653 самолёта, 283 вертолёта, 42 800 беспилотников, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ смогли ликвидировать 1 514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и миномётов и 31 420 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru рассказал, что утром над Ленинградской областью перехватили беспилотник ВСУ. Дежурные российские средства ПВО уничтожили БПЛА противника около семи часов утра. Об этом также сообщили в Министерстве обороны России.
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