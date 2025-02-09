Российская ПВО за сутки сбила 90 украинских БПЛА и одну ракету HIMARS в зоне СВО

Российская система ПВО за сутки перехватила 90 беспилотников противника и одну ракеты РСЗО HIMARS ВСУ. Об этом в ежедневной сводке рассказали в Министерстве обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 БПЛА самолётного типа», — сказали в ведомстве.

Всего с начала специальной операции было уничтожено: 653 самолёта, 283 вертолёта, 42 800 беспилотников, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ смогли ликвидировать 1 514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и миномётов и 31 420 единиц специальной военной автомобильной техники.