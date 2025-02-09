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Регион
9 февраля, 05:02

Силы ПВО России уничтожили 35 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, 18 дронов были сбиты над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, а также по одному — над Брянской и Тульской областями, и Республикой Крым.

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А 8 февраля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию ПСП 915 в Ростовской области. Громкие взрывы были слышны и над самим Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, в городе работали системы ПВО.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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