Беспилотник ВСУ сбил на подлёте к Петербургу

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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью на фоне закрытия неба над аэропортом Пулково. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«9 февраля около 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА над территорией Ленинградской области», — сообщили там.
Как уже писал Life.ru, в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось. А под утро план «Ковёр» ввели в аэропорту Пулково.
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