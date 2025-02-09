Беспилотник ВСУ сбил на подлёте к Петербургу

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Регион
9 февраля, 05:21

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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью на фоне закрытия неба над аэропортом Пулково. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«9 февраля около 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА над территорией Ленинградской области», — сообщили там.

Как уже писал Life.ru, в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось. А под утро план «‎Ковёр» ввели в аэропорту Пулково.

Силы ПВО России уничтожили 35 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России уничтожили 35 украинских беспилотников за ночь
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Андрей Бражников
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