Беспилотник ВСУ сбил на подлёте к Петербургу

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью на фоне закрытия неба над аэропортом Пулково. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«9 февраля около 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА над территорией Ленинградской области» , — сообщили там.

Как уже писал Life.ru, в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось. А под утро план «‎Ковёр» ввели в аэропорту Пулково.