Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 04:34

В третьем аэропорту России за ночь ввели временные органичения

Росавиация сообщила об ограничениях на полёты в аэропорту Санкт-Петербурга

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Росавиации.

Работа воздушной гавани изменена с 6:55 мск для обеспечения безопасности полётов.

Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Также в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Пулково

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar