В третьем аэропорту России за ночь ввели временные органичения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Росавиации.

Также в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось.