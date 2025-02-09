В третьем аэропорту России за ночь ввели временные органичения
Росавиация сообщила об ограничениях на полёты в аэропорту Санкт-Петербурга
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Росавиации.
Работа воздушной гавани изменена с 6:55 мск для обеспечения безопасности полётов.
Также в ночь на 9 февраля временные ограничения начали действовать в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Пока об их снятии не дополнялось.
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