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Регион
9 февраля, 02:29

Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Дежурные силы ПВО в Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, на земле нет пострадавших и разрушений.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется.

Силы ПВО за час сбили три украинских дрона над Белгородской областью
Силы ПВО за час сбили три украинских дрона над Белгородской областью

Ранее на территории Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский дрон самолётного типа. В результате инцидента не было зафиксировано пострадавших или разрушений.

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Артём Гапоненко
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