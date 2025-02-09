Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Дежурные силы ПВО в Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, на земле нет пострадавших и разрушений.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется.
Ранее на территории Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский дрон самолётного типа. В результате инцидента не было зафиксировано пострадавших или разрушений.
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