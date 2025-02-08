Богомаз: Cилы ПВО уничтожили дрон самолётного типа ВСУ в Брянской области

На территории Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, в результате инцидента не было зафиксировано пострадавших или разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.