Богомаз: Cилы ПВО уничтожили дрон самолётного типа ВСУ в Брянской области
На территории Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, в результате инцидента не было зафиксировано пострадавших или разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Шекснинском районе Вологодской области был успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Дрон смогла зафиксировать российская система ПВО. В лесной массив на место падения отправили экстренные службы.
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