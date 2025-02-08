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Регион
8 февраля, 17:27

Богомаз: Cилы ПВО уничтожили дрон самолётного типа ВСУ в Брянской области

На территории Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, в результате инцидента не было зафиксировано пострадавших или разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Шекснинском районе Вологодской области был успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Дрон смогла зафиксировать российская система ПВО. В лесной массив на место падения отправили экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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