Украинский беспилотник перехвачен над Вологодской областью
Губернатор Филимонов: В Вологодской области успешно подавили беспилотник ВСУ
В Шекснинском районе Вологодской области успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Российская система ПВО смогла зафиксировать дрон в 11:50. Об этом сообщает губернатор региона Георгий Филимонов.
«В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Сейчас в лесном массиве на месте падения аппарата работают различные экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказала, что в Ростовской области проведена эвакуация людей в связи с ночной атакой украинских дронов на регион. Беспилотники повредили жилые дома и автомобили.
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