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Регион
8 февраля, 12:41

Украинский беспилотник перехвачен над Вологодской областью

Губернатор Филимонов: В Вологодской области успешно подавили беспилотник ВСУ

В Шекснинском районе Вологодской области успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Российская система ПВО смогла зафиксировать дрон в 11:50. Об этом сообщает губернатор региона Георгий Филимонов.

«В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Сейчас в лесном массиве на месте падения аппарата работают различные экстренные службы.

Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Ранее Life.ru рассказала, что в Ростовской области проведена эвакуация людей в связи с ночной атакой украинских дронов на регион. Беспилотники повредили жилые дома и автомобили.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Наталья Афонина
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