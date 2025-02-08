Украинский беспилотник перехвачен над Вологодской областью

В Шекснинском районе Вологодской области успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Российская система ПВО смогла зафиксировать дрон в 11:50. Об этом сообщает губернатор региона Георгий Филимонов.

«В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Сейчас в лесном массиве на месте падения аппарата работают различные экстренные службы.