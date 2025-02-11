Жителей Энгельса разбудила сирена и взрывы от работы системы ПВО
Жители Энгельса услышали взрывы и похожие на автоматные очереди звуки в ночь на 11 февраля. По данным SHOT, над городом работает система ПВО.
Многих разбудила сработавшая система тревоги. Предварительно, уже уничтожено несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и последствиях на земле пока нет. До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.
Взрывы над Энгельсом от работы ПВО. Видео © Telegram / SHOT
Последний раз украинские беспилотники атаковали Саратовскую область 24 января. Тогда их целью стало одно из нефтеперерабатывающих предприятий. Глава региона сообщал об уничтожении нескольких БПЛА.
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