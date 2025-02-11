Жителей Энгельса разбудила сирена и взрывы от работы системы ПВО

Жители Энгельса услышали взрывы и похожие на автоматные очереди звуки в ночь на 11 февраля. По данным SHOT, над городом работает система ПВО.

Многих разбудила сработавшая система тревоги. Предварительно, уже уничтожено несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и последствиях на земле пока нет. До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.

Взрывы над Энгельсом от работы ПВО. Видео © Telegram / SHOT