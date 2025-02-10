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Регион
10 февраля, 20:24

Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом и Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что инциденты произошли 10 февраля в период с 20:20 до 21:10 по московскому времени.

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А с 19:20 до 19:35 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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