Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом и Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что инциденты произошли 10 февраля в период с 20:20 до 21:10 по московскому времени.
А с 19:20 до 19:35 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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flickr / James Blackmore