Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА

В Курской области обломки сбитого средствами ПВО украинского беспилотника упали на здание детского сада, после чего там возник пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров, сообщается в региональном оперштабе.

Обломки БПЛА упали на детский сад под Курском. Обложка © Telegram / Оперштаб Курской области

«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств», — говорится в тексте.

Там уточняется, что здание — одноэтажное, на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Детский сад временно будет закрыт, а его воспитанников переведут в ближайшие дошкольные учреждения.