Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА
Оперштаб: Пожар возник в детсаду под Курском после падения обломков дрона ВСУ
В Курской области обломки сбитого средствами ПВО украинского беспилотника упали на здание детского сада, после чего там возник пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров, сообщается в региональном оперштабе.
«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств», — говорится в тексте.
Там уточняется, что здание — одноэтажное, на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Детский сад временно будет закрыт, а его воспитанников переведут в ближайшие дошкольные учреждения.
Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что к вечеру 9 февраля российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью. Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.