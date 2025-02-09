Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Чёрным морем и Крымом

В воскресенье, 9 февраля, дежурные средства ПВО Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотники были сбиты за 20 минут с 19:20 до 19:40 по московскому времени. Два дрона ликвидировали над акваторией Чёрного моря, ещё один — над территорией Республики Крым.

«С 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Чёрного моря и один над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.