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Регион
9 февраля, 18:00

Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Чёрным морем и Крымом

В воскресенье, 9 февраля, дежурные средства ПВО Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотники были сбиты за 20 минут с 19:20 до 19:40 по московскому времени. Два дрона ликвидировали над акваторией Чёрного моря, ещё один — над территорией Республики Крым.

«С 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Чёрного моря и один над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью. Беспилотник был сбит около 17:20 мск над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Алена Пенчугина
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