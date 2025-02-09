МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Около 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказано в публикации военного ведомства.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 90 БПЛА ВСУ и одну ракету РСЗО HIMARS. Всего за время проведения СВО были уничтожены 42 800 беспилотников противника.