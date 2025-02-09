Над авиабазой ФРГ, где украинцев учат работать с ЗРК Patriot, почти месяц летали неопознанные дроны

Неопознанные БПЛА были обнаружены над авиабазой Германии неподалёку от Хузума на федеральной земле Шлезвиг — Гольштейн в северной части страны. Об этом со ссылкой на секретный доклад МО ФРГ пишет издание Süddeutsche Zeitung.

По сведениям газеты, с 9 по 29 января над авиационной базой в Швезинге случилось шесть «инцидентов безопасности» с высокотехнологичным беспилотниками неустановленного происхождения. На базе расположен учебный центр по подготовке специалистов противовоздушной обороны. В частности, военнослужащих обучают работе на американских системах противоракетной обороны Patriot. Также там готовят и украинских военных, отмечает издание.

В Оперативном командовании Бундесвера подтвердили факт неоднократных пролётов БПЛА, но отказались вдаваться в детали из соображений «обеспечения военной безопасности и по оперативным резонам». SZ предполагает, что речь может идти о «малых беспилотных летательных аппаратах», с которыми не смогли совладать защитные меры немецкой армии. Установить местоположение операторов этих БПЛА тоже не удалось.

Правоохранители ФРГ начали расследование по подозрению в шпионаже. В Бундесвере подозревают, что дроны могли запускаться с кораблей в Северном или Балтийском морях, но доказательств этому нет.