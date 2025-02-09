Над авиабазой ФРГ, где украинцев учат работать с ЗРК Patriot, почти месяц летали неопознанные дроны
SZ: Над авиабазой ПВО на севере Германии заметили несколько неопознанных БПЛА
Неопознанные БПЛА были обнаружены над авиабазой Германии неподалёку от Хузума на федеральной земле Шлезвиг — Гольштейн в северной части страны. Об этом со ссылкой на секретный доклад МО ФРГ пишет издание Süddeutsche Zeitung.
По сведениям газеты, с 9 по 29 января над авиационной базой в Швезинге случилось шесть «инцидентов безопасности» с высокотехнологичным беспилотниками неустановленного происхождения. На базе расположен учебный центр по подготовке специалистов противовоздушной обороны. В частности, военнослужащих обучают работе на американских системах противоракетной обороны Patriot. Также там готовят и украинских военных, отмечает издание.
В Оперативном командовании Бундесвера подтвердили факт неоднократных пролётов БПЛА, но отказались вдаваться в детали из соображений «обеспечения военной безопасности и по оперативным резонам». SZ предполагает, что речь может идти о «малых беспилотных летательных аппаратах», с которыми не смогли совладать защитные меры немецкой армии. Установить местоположение операторов этих БПЛА тоже не удалось.
Правоохранители ФРГ начали расследование по подозрению в шпионаже. В Бундесвере подозревают, что дроны могли запускаться с кораблей в Северном или Балтийском морях, но доказательств этому нет.
Ранее в американской прессе появлялись сообщения о неопознанных беспилотниках на северо-востоке Штатов. Компания Enigma Labs заявила о 650 неизвестных БПЛА, которые были засечены с ноября 2024 года. Некоторые из них стали появляться после отмены временного ограничения на полёты управления гражданских авиалиний.
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