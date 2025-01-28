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Регион
28 января, 05:31

На северо-востоке США вновь заметили «загадочные» беспилотники

В северо-восточной части США были замечены неопознанные дроны. Прилёты зафиксировали, когда управление гражданской авиации (FAA) убрало временные ограничения на полёты, сообщает телеканал NBC News.

По данным компании Enigma Labs, занимающейся исследованиями, с ноября 2024 года в США заметили 650 неизвестных беспилотников. При этом большинство из них видели на северо-востоке страны.

В 2025 году эта тенденция сохранилась, поскольку в январе компания насчитала уже 49 новых случаев в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавэре, Пенсильвании и Вирджинии. 14 из них появились после отмены вышеупомянутого запрета.

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Власти США заявляют, что им до сих пор не известно происхождение этих «таинственных» беспилотников. Представители ФБР говорят, что расследование всё ещё идёт, а обеспокоенных людей просят не драматизировать почём зря. Дроны замечали даже над военными базами, 46-й президент страны Байден говорил в декабре, что беспилотники не представляют никакой опасности, однако с ним не согласен нынешний американский лидер Дональд Трамп, призывающий сбивать их.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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