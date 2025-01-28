На северо-востоке США вновь заметили «загадочные» беспилотники

В северо-восточной части США были замечены неопознанные дроны. Прилёты зафиксировали, когда управление гражданской авиации (FAA) убрало временные ограничения на полёты, сообщает телеканал NBC News.

По данным компании Enigma Labs, занимающейся исследованиями, с ноября 2024 года в США заметили 650 неизвестных беспилотников. При этом большинство из них видели на северо-востоке страны.