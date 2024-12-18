Байден поспорил с Трампом об опасности роя неопознанных БПЛА над военной базой в США

Неопознанные дроны, которые стали чаще замечать в воздушном пространстве США, не представляют угрозы для безопасности. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Делавэр.

«Мы внимательно следим за этим, но пока нет ощущения опасности. По всей видимости, ничего вредоносного, но всё это проверяют» , — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

При этом американские власти до сих пор не выяснили, кому принадлежат те самые дроны. В ФБР считают, что обеспокоенность местных не обоснована, так как БПЛА не видели возле чувствительных с точки зрения безопасности мест. Спустя всего два дня после этого заявления беспилотник был замечен над военной базой США в штате Огайо.