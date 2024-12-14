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Регион
14 декабря, 20:38

Власти США не могут понять происхождение неизвестных дронов у Нью-Джерси

В ФБР считают чрезмерной реакцию на неизвестные дроны у Нью-Джерси

Власти США пока не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси и других городов Америки. Об этом сообщил на брифинге представитель Федерального бюро расследований.

«Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет», — отметил представитель ФБР.

По словам сотрудника, в ведомстве понимают обеспокоенность людей и разделяют её, однако считают, что реакция немного чрезмерная. Кроме того, такие дроны пока не видели у военных объектов или других чувствительных с точки зрения безопасности мест. Расследование продолжается, убедил спикер.

Замеченный над Нью-Джерси беспилотник в прямом эфире местного телеканала. Видео X / Benny Johnson

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Неизвестные беспилотники регулярно появляются в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Губернатор штата потребовала вмешательства федеральных властей.

Также в США недавно впервые провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты средней дальности LRHW. Снаряд предназначен для нанесения внезапного массированного удара для прорыва укрепленной обороны.

Обложка ©

X / Benny Johnson

Артур Лапсаков
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