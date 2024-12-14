Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией США

Избранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу таинственных беспилотников, которые в последние недели замечают над разными регионами страны, особенно в штате Нью-Джерси. В своей соцсети Truth Social политик призвал либо немедленно проинформировать общественность о природе этих дронов, либо сбивать их.

«Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп.

Загадочные дроны над США. Видео © Х / Reuters

Представители Белого дома ранее заявили, что несмотря на расследование, федеральные власти пока не смогли определить происхождение дронов, размер которых сравним с внедорожником. Тем не менее, официальные лица уверяют, что они не представляют угрозы для национальной безопасности и не связаны с враждебной активностью иностранных государств.