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Регион
14 декабря, 02:48

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией США

Избранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу таинственных беспилотников, которые в последние недели замечают над разными регионами страны, особенно в штате Нью-Джерси. В своей соцсети Truth Social политик призвал либо немедленно проинформировать общественность о природе этих дронов, либо сбивать их.

«Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп.

Загадочные дроны над США. Видео © Х / Reuters

Представители Белого дома ранее заявили, что несмотря на расследование, федеральные власти пока не смогли определить происхождение дронов, размер которых сравним с внедорожником. Тем не менее, официальные лица уверяют, что они не представляют угрозы для национальной безопасности и не связаны с враждебной активностью иностранных государств.

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А 10 ноября сообщалось, что учёные из Технологического института Нью-Мексико разработали дроны, замаскированные под птиц. Для их изготовления они используют чучела, которые находятся в свободной продаже. Для проекта были выбраны голубь и кряква. Сплавы с эффектом памяти позволили создать когти, а также лапы, имитирующие движения птиц под водой.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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