Потеря денег: В США оценили украинские морские дроны-камикадзе с пулемётами
The War Zone: Эффективность морских дронов ВСУ с пулемётами вызывает сомнения
Беспилотный надводный катер Magura V5. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
В США усомнились в целесообразности оснащения украинских морских дронов Sea Baby пулемётами. Идею использовать эти БЭК (безэкипажные катера) в качестве камикадзе, дополнительно устанавливая на них орудийную установку, раскритиковал американский военный эксперт Джозеф Тревитик в колонке для издания The War Zone.
«Оснащение пулемётами Sea Baby имеет смысл. Тем не менее есть вопросы относительно эффективности БЭК с таким оружием. Уже известно, что и без него беспилотные катера стоят сотни тысяч долларов за штуку. Если они продолжат при этом выполнять функцию камикадзе, деньги будут потеряны», — объяснил он.
Треветик призвал Киев разумнее подходить к распределению ресурсов, особенно ввиду того, что поток финансирования с Запада может стать куда скромнее после инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа в январе. При этом эксперт отметил изобретательность и активную деятельность Армии России, которая постоянно создаёт и применяет новые тактики и подходы в борьбе с безэкипажными катерами. Он обратил внимание на то, что в последнее время эти аппараты стали использоваться значительно реже, а об успешных операциях давно не говорят. Так, кроме бахвальства СБУ, нет никаких оснований полагать, что предпринятая в прошлую пятницу атака украинских военных по объектам в Крыму имела хоть какой-то успех.
Напомним, в ночь на 6 декабря украинские ВС предприняли попытку атаковать Крымский мост с использованием безэкипажных катеров. Все аппараты были уничтожены российскими военными, в том числе с применением авиации.