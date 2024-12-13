Потеря денег: В США оценили украинские морские дроны-камикадзе с пулемётами

«Оснащение пулемётами Sea Baby имеет смысл. Тем не менее есть вопросы относительно эффективности БЭК с таким оружием. Уже известно, что и без него беспилотные катера стоят сотни тысяч долларов за штуку. Если они продолжат при этом выполнять функцию камикадзе, деньги будут потеряны», — объяснил он.

Треветик призвал Киев разумнее подходить к распределению ресурсов, особенно ввиду того, что поток финансирования с Запада может стать куда скромнее после инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа в январе. При этом эксперт отметил изобретательность и активную деятельность Армии России, которая постоянно создаёт и применяет новые тактики и подходы в борьбе с безэкипажными катерами. Он обратил внимание на то, что в последнее время эти аппараты стали использоваться значительно реже, а об успешных операциях давно не говорят. Так, кроме бахвальства СБУ, нет никаких оснований полагать, что предпринятая в прошлую пятницу атака украинских военных по объектам в Крыму имела хоть какой-то успех.