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10 ноября, 20:35

Зомби-голуби: Учёные в США разрабатывают дроны из мёртвых птиц

NYP: БПЛА из мёртвых птиц помогают учёным в США наблюдать за дикой природой

Учёные из Технологического института Нью-Мексико разработали дроны, замаскированные под птиц. Для их изготовления они используют чучела, которые находятся в свободной продаже. Об этом сообщает New York Post.

Для проекта были выбраны голубь и кряква. Сплавы с эффектом памяти позволили создать когти, а также лапы, имитирующие движения птиц под водой. Эти модификации позволяют устройствам передвигаться с большей реалистичностью.

Разработчики подчеркивают, что основная цель — наблюдение за дикой природой. Однако они признают, что значительный шум дронов пока остается нерешённой проблемой, что может снизить их эффективность в естественной среде.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bhcvn

Тимур Хингеев
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