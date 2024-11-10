Зомби-голуби: Учёные в США разрабатывают дроны из мёртвых птиц

Учёные из Технологического института Нью-Мексико разработали дроны, замаскированные под птиц. Для их изготовления они используют чучела, которые находятся в свободной продаже. Об этом сообщает New York Post.

Для проекта были выбраны голубь и кряква. Сплавы с эффектом памяти позволили создать когти, а также лапы, имитирующие движения птиц под водой. Эти модификации позволяют устройствам передвигаться с большей реалистичностью.

Разработчики подчеркивают, что основная цель — наблюдение за дикой природой. Однако они признают, что значительный шум дронов пока остается нерешённой проблемой, что может снизить их эффективность в естественной среде.